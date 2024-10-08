Filistinli çiftçiler, topraklarını gasbeden İsrailliler nedeniyle zeytin hasadını yapamıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılar başladığından beri İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dayattığı çeşitli kısıtlamaları fırsat bilerek Filistinlilerin evlerine ve tarım alanlarına çeşitli şekillerde saldırıyor.

Filistinli çiftçiler de bu saldırılardan dolayı İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarına yakın arazilerinde çalışmaya korkuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı 2 bin 500 nüfuslu Madma beldesi sakini Filistinliler, İsrail ordusunun kısıtlamaları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle 5 bin dönümlük zeytin bahçelerinde hasat yapamıyor.

Filistin Tarım Bakanı Rizk Selimiye, basına yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden kısıtlamaları ve İsraillilerin saldırılarının Filistinli çiftçileri etkilediğine dikkati çekerek, Batı Şeria'da hasat için en az 100 bin dönüm zeytinlik alana ulaşılamadığını belirtti.

İşgalciler, zeytin hasadı yapan belde sakinlerine saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'a bağlı Madma beldesine saldırarak Filistinlileri darp ve tehdit etti. Söz konusu İsrailliler ayrıca Filistinlilerin evlerine zarar vererek tarım aletlerini çaldı.

Madma Belde Meclisi Başkanı Abdullah Ziyade, "İsrailli bir grup yerleşimci işgalci, geçen gün zeytin hasadı yapan belde sakinlerine saldırdı. Yerleşimciler, çiftçilere ateş açarak zeytin bahçelerinden uzaklaştırdı" dedi.

Belde yakınlarında İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprağı olduğunu ve buralardaki fanatik Yahudilerin sürekli Filistinlilere saldırılar düzenlediğini ve bahçelerinden hırsızlıklar yaptığını aktaran Ziyade, İsraillilerin ayrıca Filistinlilerin arazilerine gitmesini engellediğine işaret etti.

Buna karşı İsrail ordusunun da saldırganları koruduğunu ve Filistinlilere yönelik kısıtlamalar dayattığını vurgulayan Ziyade, şunları kaydetti:

"Şu anda çoğu zeytin ağaçlarıyla ekili olan 5 bin dönümlük alana ulaşmamıza kesinlikle izin verilmiyor. Yasa dışı yerleşim birimlerine yakın olduğundan güvenlik gerekçeleri öne sürülüyor. Madma beldesi arazilerinin yaklaşık yüzde 70'ine ulaşmak zor."

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Madma beldesinin kuzey kesimine açılan noktaya demir bariyer yaptırdığını ve Filistinlilerin arazilerine gitmesine izin vermediğini aktaran Ziyade, "İşgalci, güvenlik gerekçeleriyle bu kısıtlamaları getirdiğini iddia ediyor. Ancak yasa dışı yerleşim birimlerinin alanını genişletmeyi hedefliyorlar" diye konuştu.

Tel Aviv yönetiminin dayattığı uygulamalardan dolayı Filistinli çitçilerin gelir kaynaklarından mahrum kaldıklarını aktaran Ziyade, "Bu uygulamalar ayrıca kışkırtmaya da yol açıyor. Filistinliler, gidemedikleri arazilerinde işgalcilerin gezindiğini gözleriyle görüyor" ifadelerini kullandı.

Madma beldesinin yakınlarında Filistinlilere ait arazilerde çalışan İsrail iş makinelerine de dikkati çeken Ziyade, söz konusu alanın Filistinlilerin toprakları olduğu halde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kullanıldığını söyledi.

"Her gün işgalcilerin saldırılarına maruz kalıyoruz"

Madma beldesinin çiftçilerinden 67 yaşındaki Abdurrahim Esad, arazilerinde çalışırken maruz kaldıkları saldırıları şu sözlerle anlattı:

"Her gün Yitzhar yerleşim biriminin bekçisi ve yerleşimci işgalcilerin saldırılarına maruz kalıyoruz. Hiç kimsenin bahçesine gelmesini istemiyorlar. Yitzhar yerleşim birimi bekçisi, birkaç gün önce zeytin hasadı için kullandığımız malzemelerimizi ve topladığımız zeytinleri çaldı."

Bahçesinde hasat yaparken sürekli etrafını gözetleyen Filistinli çiftçi Esad, "Arazi bize ait ancak işgalci, yerleşim projelerine uygun hale getirmek için toprakları metruk hale getirmeye çalışıyor" diye konuştu.

Ekipler arazide çekim yaptığı sırada Yitzhar yerleşim birimi bekçisinin yaklaştığını fark eden Esad, İsrailli bekçinin kendilerini bugün izlemekle yetindiğine işaret ederek "Belli ki saldırılarıyla kameraya yakalanmak istemiyor" dedi.

Madma beldesinde 17 dönümlük zeytinlik bahçesine sahip Esad, sürekli Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti.

Zeytin ağaçlarının aslında Filistin tarihi mirasının ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yapan Esad, şunları kaydetti:

"Her türlü zorluğa rağmen topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bugün silah zoruyla kovulduğumuz arazimize sonraki gün geri geliyoruz."

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler saldırılarına devam ediyor

Madma beldesi yakınlarında yaşayan Filistinli aktivist Beşar Karyuti, Yitzhar yerleşim biriminden bir grup İsraillinin Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde yaşayan Filistinlilere saldırdığını, darbettiğini, zeytin ağaçlarını tahrip ederek mahsulünü çaldığını aktardı.

Karyuti, "Bu yıl zeytin hasadı bol ancak İsrailli yerleşimciler huzuru bozuyor. İsrail ordusunun koruması altında gerçek mermiler dahil çeşitli şekillerde saldırılar düzenliyorlar" ifadelerini kullandı.

Ramallah'ın batısındaki Rantis beldesinde yaşayan Macid Halif ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadı yapan Filistinlilere kuşatma uyguladığını belirtti.

Halif, söz konusu eylemlerin İsrail ordusunun himayesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

"Zor bir hasat mevsimi"

Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiye ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve İsrail'in soykırım savaşının gölgesinde zeytin için "zor bir hasat mevsimi" beklediklerini dile getirdi.

Selimiye, zeytin hasadı ve Filistinli çiftçilerin korunması konusunda çeşitli kurumların temsilcileriyle toplantı yaptığını ifade etti.

Artan saldırılar ve ihlaller nedeniyle zor ve tehlikeli bir sezonun kendilerini beklediğini aktaran Selimiye, geçen yıl, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından dolayı çiftçilerin 100 bin dönümden fazla zeytin bahçesinde hasat yapamadığı bilgisini verdi.

Selimiye, bu yıl da benzer bir riskle karşı karşıya olduklarını vurguladı.

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 720 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin yaşadığı tahmin ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.