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Dünya
AA 08.10.2024 12:46

Blinken, 7 Ekim'in birinci yılında "İsrail'in yanındayız" mesajı verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'in yanındayız" dedi.

Blinken, 7 Ekim'in birinci yılında "İsrail'in yanındayız" mesajı verdi

Blinken, 7 Ekim'in birinci yılı nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları, Filistin halkı için trajik sonuçları olan bir yıllık çatışmanın fitilini ateşledi" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında ateşkes anlaşmasını imzalama zamanının geldiğini kaydeden Blinken, ayrıca uluslararası toplumun Hamas'a destek verenlere karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu.

Blinken, "ABD, kendisini terörizme karşı savunan İsrail'in yanındadır" dedi.

Hamas'ın halen elinde tuttuğu esirlerin arasında bazı ABD vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Blinken, onların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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