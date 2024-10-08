Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 65 sağlık çalışanı öldürüldü

Clarke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da sağlık sistemine yönelik artan şiddetin etkisinden derin endişe duyduklarını kaydeden Clarke, "17 Eylül'den bu yana Lübnan'daki sağlık sistemine yönelik 16 saldırı kayıtlara geçti. Bu saldırılar 65 sağlık personelinin ölümü ve 40'ının ise yaralanması ile sonuçlandı" dedi.

Clarke, Lübnan'ın güneyinde artan saldırılar nedeniyle 96 sağlık ocağının kapatıldığını, 5 hastanenin ise fiziksel veya altyapısal hasar nedeniyle işlevsiz kaldığını söyledi.

Bölgede 4 hastanenin ise kısmen boşaltıldığını anlatan Clarke, "Acil servisler çok sınırlı kapasiteyle de olsa sürdürülüyor. Kritik diyaliz ve kanser hastaları dahil hastaların başka hastanelere nakledilmesi gerekti" dedi.

Clarke, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının hızla arttığını vurgulayarak, bu kişilerin salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu da ifade etti.

Lübnan'ın sağlık sisteminin yıllardır ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan etkilendiğini anımsatan Clarke, tüm bu yaşananların sağlıkla ilgili sorunları derinleştirdiğini aktardı.

Clarke, yaşanan zorluklara rağmen DSÖ'nün Lübnan Sağlık Bakanlığı ile koordineli hareket ettiğini ve onları desteklediğini dile getirdi.