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Dünya
AA 08.10.2024 13:41

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 65 sağlık çalışanı öldürüldü

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Lübnan Olay Müdahale Yönetici Yardımcısı Ian Clarke, katil İsrail'in saldırılarını havadan ve karadan sürdürdüğü Lübnan'da, 17 Eylül'den bu yana sağlık sistemine yönelik 16 saldırıda 65 sağlık çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 65 sağlık çalışanı öldürüldü

Clarke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da sağlık sistemine yönelik artan şiddetin etkisinden derin endişe duyduklarını kaydeden Clarke, "17 Eylül'den bu yana Lübnan'daki sağlık sistemine yönelik 16 saldırı kayıtlara geçti. Bu saldırılar 65 sağlık personelinin ölümü ve 40'ının ise yaralanması ile sonuçlandı" dedi.

Clarke, Lübnan'ın güneyinde artan saldırılar nedeniyle 96 sağlık ocağının kapatıldığını, 5 hastanenin ise fiziksel veya altyapısal hasar nedeniyle işlevsiz kaldığını söyledi.

Bölgede 4 hastanenin ise kısmen boşaltıldığını anlatan Clarke, "Acil servisler çok sınırlı kapasiteyle de olsa sürdürülüyor. Kritik diyaliz ve kanser hastaları dahil hastaların başka hastanelere nakledilmesi gerekti" dedi.

Clarke, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının hızla arttığını vurgulayarak, bu kişilerin salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu da ifade etti.

Lübnan'ın sağlık sisteminin yıllardır ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan etkilendiğini anımsatan Clarke, tüm bu yaşananların sağlıkla ilgili sorunları derinleştirdiğini aktardı.

Clarke, yaşanan zorluklara rağmen DSÖ'nün Lübnan Sağlık Bakanlığı ile koordineli hareket ettiğini ve onları desteklediğini dile getirdi.

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