Çok Bulutlu 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2024 15:01

Rusya: Batı'ya karşı koyan ülkelere nükleer silah hariç çeşitli Rus silahları verilmeli

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'ya karşı koyan ülkelere nükleer silah hariç çeşitli Rus silahların verilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya: Batı'ya karşı koyan ülkelere nükleer silah hariç çeşitli Rus silahları verilmeli

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme kararını değerlendirdi.

Bu yaptırımlara tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"Ne şekilde tepki verilebilir? Ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza bu kısıtlamaları getiren ülkelere her gün azami zarar vermeye çalışmalıyız. Onlar (Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkeler) Batı dünyasının düşmanlarına silah vermemizden mi korkuyor? Şimdilik nükleer silah hariç mümkün olan tüm silah türlerini onlara (Batı'ya karşı koyan ülkelere) vermeliyiz. Düşmanımıza karşı kural olmamalı. Rusya'ya zarar verdikleri için acı çekmeliler."

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, savaş gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımın kapsamını genişleterek, yaklaşık 300 kişi ve şirketin yaptırım listesine dahil edildiğini dün bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere, baskı gören devletlere ve bazı meşru yapılara uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip olduğunu" belirtmişti.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Hamas: Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin tüm aşamalarında olumlu tutum sergiledik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlandı
15:17
3 ilde orman yangını
14:52
Bankaların kredi hacmi 13,5 trilyon lira oldu
14:50
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
14:49
Şanlıurfa'da başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
14:41
Hamas: Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin tüm aşamalarında olumlu tutum sergiledik
Konutları teslim edilen depremzedeler bayrama yeni evlerinde giriyor
Konutları teslim edilen depremzedeler bayrama yeni evlerinde giriyor
FOTO FOKUS
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ