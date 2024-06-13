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Dünya
AA 13.06.2024 14:24

İsrail ordusu Batı Şeria'da Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Eriha kenti yakınındaki Akabe Ceber Mülteci Kapı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri baskın düzenledikleri Akabe Ceber Mülteci Kampı'nda bir evi kuşatarak en az 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun basıkın ve gözaltılarına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, baskına ve gözaltılara karşı çıkarak taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampı kuşatmış, El Halil kenti yakınlarındaki Umm Kıssa köyünde ise bir Filistinlinin evini yıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinli hayatını kaybetti.

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