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Dünya
AA 13.06.2024 13:03

AB içişleri bakanları, göç ve iltica, Şengen vizesi rejimi, organize suçlarla mücadele gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin içişleri bakanları, dönemin son toplantısında yeni göç ve iltica kurallarının uygulanması, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin yanı sıra Şengen vizesi rejimiyle ilgili sorunları görüşmek üzere bir araya geldi.

AB içişleri bakanları, göç ve iltica, Şengen vizesi rejimi, organize suçlarla mücadele gündemiyle toplandı

İçişleri bakanları, hem 2019'da göreve gelen AB yönetiminin hem de ocak ayından bu yana süren Belçika Dönem Başkanlığının son toplantısı için Lüksemburg'da toplandı.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, toplantı girişindeki açıklamasında son 5 yılda ve 6 aylık Belçika Dönem Başkanlığı süresince gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yapacaklarını söyledi.

Johansson, 2020'den bu yana tartışılan ancak geçen ay onaylanabilen yeni Göç ve İltica Anlaşması'nın dün Komisyonun açıkladığı yol haritası uyarınca üye ülkeler tarafından uygulanmasının ele alınacağını ifade etti.

Üye ülkelerin yol haritasını uygulamaya istekli olduğunu vurgulayan Johansson, "Onlara geri dönüş oranlarında istikrarlı bir artış olduğu konusunda müjde vereceğim." dedi.

AB, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele koordinatörü atayacak

"Organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik bugün en tehditkar suç ağlarının haritalandırılmasının sonuçlarını tartışacağız." diyen Johansson, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele koordinatörü atayacağını ve bununla ilgili üye ülkelere bilgi vereceğini belirtti.

Johansson, bakanlarla üye ülkeler arasında uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı limanlarla ilgili kurulan ittifakı görüşeceklerini anlattı.

Geçici koruma statüsünün süresi uzatılacak

Johansson, AB'ye sığınan Ukraynalılara verilen, çalışma, eğitim, sağlık alanlarında serbesti tanıyan geçici koruma statüsünün bir yıl daha uzatılmasının kararlaştırılacağını duyurdu.

Vize rejimiyle ilgili problemler gündemde

Belçika'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor da "Bakanlar arasında ortak vize politikalarımızın geleceğini tartışacağız." dedi.

Bakan Moor, ülkesinin dönem başkanlığı süresinde düzensiz sınır geçişlerini önlemek için çok çalışıldığına işaret etti.

Moor, "Ancak çok daha az dikkat çeken bir şey var. Birliğe vizeyle yasal giriş yaptıktan sonra sığınma başvurusunda bulunan kişiler var. Vizenin ve vize serbestisinin kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek için çabalarımızı artırmamız gerektiği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

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