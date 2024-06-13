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Dünya
AA 13.06.2024 12:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti İspanya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret İspanyol medyasında geniş yer buldu. Erdoğan-Sanchez görüşmesinde gündemin Gazze Şeridi'ndeki son durum ve ikili ekonomik ilişkiler olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye'nin Doğu Avrupa ve Afrika 'daki güçlü nüfuzuna işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti İspanya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti İspanyol medyasında gündem oldu.

İspanya kamu yayıncısı RTVE Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gündemindeki Gazze maddesine ve Madrid'in Filistin'i tanıma kararına dikkat çekti.

Haberde ikili ticaret hacminin artırılmasının önemine işaret edildi.

El Pais gazetesi de iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirme hedefine vurgu yaptı.

Ziyaretin İspanya için özel bir önemi var

ABC de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini sayfalarına taşıdı.

Özellikle ekonomik konular ve iş dünyasına ilişkin çeşitli anlaşmaların ikili ilişkileri daha da güçlendireceği ifade edildi.

Madrid merkezli "20 minutos" medya kuruluşu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyaretiyle ilgili bir makale paylaştı.

Makalede bu ziyaretin İspanya için özel bir önemi olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin Doğu Avrupa ve Afrika 'daki güçlü nüfuzuna işaret edilerek İspanya'nın bu bölgelere yönelme hedefi olduğu ifade edildi.
 

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