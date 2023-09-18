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Dünya
AA 18.09.2023 14:58

Rus ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda tatbikat başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda "Finval-2023" isimli askeri tatbikatın başladığını duyurdu.

Rus ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda tatbikat başlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Donanması Komutanı Nikolay Yevmenov komutasında yapılan tatbikatın Kuzey Deniz rotasını korumaya yönelik olduğu kaydedildi.

Taktik içerikli tatbikatın Bering Denizi'nde, Çukotka açıklarında ve yarımadasında yapıldığı belirtilen açıklamada, tatbikata yaklaşık 10 bin askeri personel ile gemi, denizaltı, uçak, helikopter, kıyı füze sistemleri dahil 50'den fazla askeri teçhizatın katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tatbikatın tüm bölümleri doğası gereği savunma amaçlıdır ve Rusya'nın kuzeydoğu sınırlarındaki operasyonlar için kuvvet ve birliklerin eğitimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Finval-2023" tatbikatının ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

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