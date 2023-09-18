Güney Afrika'da trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Limpopo'nun Musina kentinde, maden işçilerini taşıyan bir otobüs, kamyonla çarpışarak alev aldı.

Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Limpopo Taşımacılık ve Toplum Güvenliği Departmanından yapılan açıklamada, polisin kazayla ilgili soruşturmayı tamamladıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceği duyuruldu.

Maden işçilerin çalıştığı Murray ve Roberts şirketinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden çalışanların yakınlarına maddi destek sağlanacağı belirtildi.