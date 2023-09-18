Parçalı Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2023 14:56

Yunanistan ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri, pazar günkü ikinci turda belirlenecek

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) liderlik yarışı 24 Eylül'de düzenlenecek ikinci tura kaldı.

Yunanistan ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri, pazar günkü ikinci turda belirlenecek

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, dün yapılan genel başkanlık seçiminin ilk sonuçları paylaşıldı.

Oyların yüzde 98,32'sine göre, Stefanos Kaselakis'in yüzde 45,04 ile birinci, Efi Ahçioğlu'nun da yüzde 36,21 ile ikinci olduğu seçimde, Öklid Çakalatos yüzde 8,87 ve Nikos Papas yüzde 8,70 oy aldı. Diğer aday Stefanos Cumakas yüzde 2'nin altında kaldı.

Adayların, parti lideri olmak için yeterli çoğunluğa ulaşamadığı seçimin ilk turunda 146 binin üzerinde SYRIZA'lı oy kullandı.

Kaselakis ve Ahçioğlu, 24 Eylül'de yapılacak ikinci turda liderlik için yarışacak.

Eski Çalışma Bakanı 38 yaşındaki Ahçioğlu, SYRIZA'lıları ikinci turda oy kullanmaya davet etti.

Ahçioğlu, "Ülkenin ana muhalefeti olan SYRIZA basit çözümlerin bulanık sularında ilerleyemez. Yunan halkına karşı sorumluluğumuz var. Ne istediğimiz ve bunu nasıl başaracağımız hakkında samimi olmalıyız. İstediğimiz şey sağ rejimi yenmek." dedi.

Kaselakis de kendisinin SYRIZA'lılarca bir umut olarak görüldüğünü kaydederek "Ben tek başıma umut değilim, hep birlikte umuduz." diye konuştu.

Efi Ahçioğlu, Kasım 2016-Temmuz 2019 döneminde Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu bir öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:47
Altyapı çalışması için açılan çukura düşen çocuk yaralandı
15:36
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
15:22
Rusya: Ukrayna'da Strom Shadow füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk
15:17
Avustralya'da üniversitede yaşanan bıçaklı saldırıda 1'i ağır, 2 öğrenci yaralandı
15:17
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
15:14
İran'da Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde 260'tan fazla kişi gözaltına alındı
Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başına geçti
Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başına geçti
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ