Yunanistan ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri, pazar günkü ikinci turda belirlenecek

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, dün yapılan genel başkanlık seçiminin ilk sonuçları paylaşıldı.

Oyların yüzde 98,32'sine göre, Stefanos Kaselakis'in yüzde 45,04 ile birinci, Efi Ahçioğlu'nun da yüzde 36,21 ile ikinci olduğu seçimde, Öklid Çakalatos yüzde 8,87 ve Nikos Papas yüzde 8,70 oy aldı. Diğer aday Stefanos Cumakas yüzde 2'nin altında kaldı.

Adayların, parti lideri olmak için yeterli çoğunluğa ulaşamadığı seçimin ilk turunda 146 binin üzerinde SYRIZA'lı oy kullandı.

Kaselakis ve Ahçioğlu, 24 Eylül'de yapılacak ikinci turda liderlik için yarışacak.

Eski Çalışma Bakanı 38 yaşındaki Ahçioğlu, SYRIZA'lıları ikinci turda oy kullanmaya davet etti.

Ahçioğlu, "Ülkenin ana muhalefeti olan SYRIZA basit çözümlerin bulanık sularında ilerleyemez. Yunan halkına karşı sorumluluğumuz var. Ne istediğimiz ve bunu nasıl başaracağımız hakkında samimi olmalıyız. İstediğimiz şey sağ rejimi yenmek." dedi.

Kaselakis de kendisinin SYRIZA'lılarca bir umut olarak görüldüğünü kaydederek "Ben tek başıma umut değilim, hep birlikte umuduz." diye konuştu.

Efi Ahçioğlu, Kasım 2016-Temmuz 2019 döneminde Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu bir öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.