Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölge sakinleri bu akşam saatlerinde tahliye edilmeye başlanmıştı.

Kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Rusya'ya ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a gittiği belirtilmişti.

TASS haber ajansına göre, Ukrayna'nın doğusundan sivilleri tahliye eden ilk otobüs Rusya'nın Rostov bölgesine ulaştı.

Rostov'a gelen ilk otobüsler 1500 kişiyi taşıdı.

"Tahliye edilen her sığınmacıya 10 bin ruble"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas’tan Rostov’a tahliye edilecek kişilere 10 bin ruble verilmesi talimatı vermişti.

Putin ayrıc, gelişmeler üzerine Acil Durum Bakanı'nı Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine gönderdi ve tahliyeleri organize etmesi talimatı verdi.