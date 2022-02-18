Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın üçlü fortmatı reddettiğine işaret eden Reznikov, "Rusya işgal altındaki bölgelerde provokasyon yapabilir." dedi.

"Ukrayna topraklarında tam kapsamlı bir işgal olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullanan Savunma Bakanı, müzakereleri sadece Rusya ile yapabileceklerini vurguladı.

Ayrıca Rekinov, "Ayrılıkçıların bulunduğu bölgedeki kişileri kabul etmeye hazırız." açıklamasını yaptı.

"Rusya'nın kışkırtma girişimlerini kesinlikle reddediyoruz"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ukrayna Hükümeti'nin geçici olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bir saldırı operasyonu başlatmayı planladığına dair iddialar gerçekten uzak." denildi.

Ayrıca açıklamada, "Rusya'nın zaten gergin olan güvenlik durumunu kışkırtma girişimlerini kesinlikle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi ve şunlar yer aldı:

"Uluslararası toplumu Rusya Federasyonu'nu ve Donbas'taki işgalci idarelerinin gerçekleştirdiği siyasi-diplomatik çözüm sürecini baltalayan provokasyonları derhal kınamaya çağırıyoruz."

"Donetsk'te patlama meydana gelmişti"

Reuters haber ajansına göre, Donetsk'te büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama, Donetsk yerel yönetim binasının yakınındaki bir aracın infilak ettirilmesi sonucu yaşandı.