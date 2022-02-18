Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden Ukrayna ile ilgili konuşma yapacak
[Fotoğaf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendireceği bir konuşma yapacak.
Beyaz Saray'dan yapılan günlük program güncellemesine göre, Joe Biden bugün yerel saat ile 16.00'da (TSİ 00.00) bir konuşma yapacak.
Biden konuşmasında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması, diplomasi ve caydırıcılık çabaları konularına yer verecek.
Öte yandan Biden'ın bugün Ukrayna konusunda NATO üyesi ülkelerin liderleri ile de telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.
Etiketler: ABD Beyaz Saray Joe Biden Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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