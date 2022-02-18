Beyaz Saray'dan yapılan günlük program güncellemesine göre, Joe Biden bugün yerel saat ile 16.00'da (TSİ 00.00) bir konuşma yapacak.

Biden konuşmasında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması, diplomasi ve caydırıcılık çabaları konularına yer verecek.

Öte yandan Biden'ın bugün Ukrayna konusunda NATO üyesi ülkelerin liderleri ile de telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.