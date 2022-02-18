Fransa iç istihbaratı, ülkede yeni terör tehdidinin aşırı sağ gruplardan geldiği bilgisini paylaştı.

Fransız istihbaratının bu gruplardan gelecek eylemlere karşı önlemlerini artırdığını yazan France Bleu sitesine göre, aşırı sağ gruplara mensup yaklaşık 2 bin kişi istihbarat birimlerince şiddete eğilimli olarak değerlendiriliyor ve bunların birkaç yüzü saldırı düzenleyebilir.

12 kişi mahkum edildi, 52 kişi yargılanıyor

Haberde, Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı Ofisindeki aşırı sağla ilişkili dosyaların kabardığı 2017’den bu yana aşırı sağcıların saldırı planlarına dair 11 soruşturma açıldığı bilgisi verilirken, bunlarla bağlantılı 12 kişinin mahkum edildiği ve 52 kişinin halen yargılandığına işaret edildi.

Haberde, iç güvenliğe en büyük tehdidin, münferit olarak eylem yapan, yalnız yaşayan kişilerden geldiğine yer verildi.

Bu kişilerin çevrim içi forumlarda aşırı sağcı gruplarla etkileşimin ardından hızlıca radikalleştiği sonucuna varıldığı vurgulandı.