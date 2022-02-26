Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rus askerleri Melitopol şehrini ele geçirdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Melitopol şehrini ele geçirdi.
Reuters'ın Interfax haber ajansına dayandırdığı haberine göre, Kiev Hidroelektrik Santrali Ukrayna birliklerinin kontrolüne geçti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Hidroelektrik Santralleri Kiev Rusya Son Dakika Ukrayna
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