Türk tarafı çözüm için çalışıyor, Rum kesimi ise ayak sürüyor. Doğu Akdeniz'de gerginlik politikası izleyen Yunanistan ve Rum kesimine rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak komite önerisi gündemdeki yerini koruyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin önerilerini Rum Lider Anastasiadis’e gönderdi. Detaylara ilişkin haber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı TAK'ta yer aldı.

KKTC'nin önerisinde eşitlik ve adalet vurgusu yapıldı

Buna göre, öneri metni 9 maddeden oluşuyor. Ortak hidrokarbon komitesinin oluşturulması, bunun Birleşmiş Milletler gözetiminde olması, her iki tarafın da eşit temsil edilmesi öneriler arasında. Avrupa Birliği'nin de komiteye gözlemci olması istendi.

Öneri metninde "Kararlar konsensüsle alınsın." denildi. Gelirler için bir fon oluşturulması, bu fonun adada kapsamlı bir çözümün finansmanında kullanılması da talep edildi.

Öneride her iki tarafın da doğalgaz kaynaklarında eşit hak sahibi olduğu vurgulandı. Bu kaynaklardan eş zamanlı ve adil bir şekilde yararlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Rum basını, Rum yönetiminin öneriyi reddedeceğini yazdı

Rum kesiminde yayın yapan gazeteler ise Rum lider Anastasiadis'in Başkanlar Konseyi'ne taşıyacağı öneri metnini reddetme eğiliminde olduğunu yazdı.

Kaynak: TRT Haber