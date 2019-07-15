Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-2 Harekatı başarıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda; teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarasındaki gıda malzemeleri komandolar tarafından imha edildiği belirtildi.

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki 3 odalı mağarada ele geçirilen 350 paket çay, 50 teneke ayçiçek yağı, 100 karton sigara, 17 fıçı mazot, 20 çuval un, 20 çuval bulgur, 30 çuval pirinç, 10 çuval kuru fasulye, 10 çuval nohut, 3 çuval şeker, 2 çuval tuz, 50 şişe tahin-pekmez ve 2 çuval salça, komandolar tarafından yerinde imha edildi.

Kaynak: TRT Haber, AA