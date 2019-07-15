TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"FETÖ'nün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Her kılığa girebildiğini, her olayı tahrif edebildiğini birçok defa göstermiş olan bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, özel oturumda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır. Türkiye, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ’ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Yeni nesil bir terör örgütü olan ve her kılığa girebildiğini, her olayı tahrif edebildiğini birçok defa göstermiş olan bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır."

Genel Kurulda partilerin genel başkanlarına 10'ar dakika söz veriliyor.

AK Parti Grubu adına Mehmet Muş, CHP Grubu adına Engin Özkoç, HDP Grubu adına Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grubu adına Erkan Akçay ve İyi Parti Grubu adına Yavuz Ağıralioğlu 10'ar dakikalık konuşma yapacak.

Ayrıca, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Saadet Partisi adına bir milletvekili de 3'er dakikalık konuşma yapacak.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un konuşması;

TBMM’de 15 Temmuz Özel Oturumu başladı. https://t.co/l94bu2EnOU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2019

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması;

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 Temmuz Özel Oturumunda konuşuyor. https://t.co/q5A3RULMnA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2019

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması;

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz Özel Oturumunda konuşuyor. https://t.co/yB7LKWWuVf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2019

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuşması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 15 Temmuz Özel Oturumunda konuşuyor. https://t.co/Glgu1f1ZiJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2019

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 15 Temmuz Özel Oturumunda konuşuyor. https://t.co/radMNmFWsP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2019

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, 15 Temmuz Özel Oturumunda konuşuyor. https://t.co/47j0MehyAP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2019

Kaynak: TRT Haber