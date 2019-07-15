TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Samet Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Sophie Katsarava başkanlığındaki milletvekili heyetleri Azerbaycan Milli Meclisinde bir araya geldi.

Toplantıda, üç ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkiler, ülkelerin enerji, ulaşım, ticaret ve bölgesel güvenlik konularındaki iş birliğinin mevcut ve gelecekteki durumu, Dağlık Karabağ, Güney Osetya ve Abhazya sorunları ve bölgede yaşanan son gelişmeler müzakere edildi.

Bozkır, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üç dost ülkenin parlamento dış ilişkiler komisyonları olarak dördüncü kez bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de Azerbaycan ve Gürcistan'a karşı çok büyük sevgi olduğunu hatırlatan Bozkır, "Biz Azerbaycan'ı aynı millet olarak, yüzde yüz güvendiğimiz bir ülke olarak görüyoruz. Gürcistan'la da çok iyi ilişkiler sürdürüyoruz. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı enerji ve ulaştırma hatları yaptık. Her seviyede yürütülen güçlü ilişkileri parlamentolar düzeyinde de sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıda Bozkır'ın yanı sıra AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de yer aldı.

Bozkır, Katsarava ve Seyidov, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA