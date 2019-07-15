Thomas Hodgson 1'inci Dünya Savaşı’nın bittiği 1919’da doğdu.

2'nci Dünya Savaşı’nda İngiliz Bölge Ordusuna katıldı. Görevi gereği uçaktan atladı...

74 yıl sonra yine kendini yeniden gökyüzüne bıraktı. 4 bin 500 metre yükseklikten bu kez doğum günü için atladı.

Bu, Hodgson'ın yapılacaklar listesindeki son maddeydi.

Bunu yaparken bir amacı daha vardı.

Atlayıştan elde edilen geliri, Kanser Araştırmaları Vakfı'na bağışladı.

İlerleyen yaşına rağmen hava dalışının onu hiç etkilememesi görenleri şaşırttı.

Hodgson, kendisini 50 yaşında hissettiğini söyledi.

Kaynak: Reuters