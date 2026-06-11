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Dünya
AA 11.06.2026 09:53

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'na yaklaşılması düşmanla iş birliği olarak kabul edilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını ve boğaza yaklaşılmasının "düşmanla iş birliği" olarak kabul edileceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'na yaklaşılması düşmanla iş birliği olarak kabul edilecek

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ateşkes ihlali nedeniyle yeniden kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Amerikan düşmanının ateşkes koşullarını tekrar tekrar ihlal etmesinin ardından, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirleme alanlarından ayrılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'na yaklaşmak, düşmanla iş birliği olarak kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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