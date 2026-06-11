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Ekonomi
AA 11.06.2026 10:10

Altının gramı 6 bin 70 liradan işlem görüyor

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 70 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 340 liradan satılıyor.

Altının gramı 6 bin 70 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 6 bin 36 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 70 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 340 liradan satılıyor.

Dün 4 bin 71 dolara gerileyerek 24 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören altının onsu, bugün önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 88 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Alım fırsatıyla fiyatlarda yükseliş eğilimi görüldü

Orta Doğu'daki gerilimlerin enflasyon risklerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılmasına karşın aşırı düşüşlerden kaynaklı alım fırsatıyla altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

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