İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran’da başkanlık ettiği “Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu” toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Alınan önlemler sayesinde kırmızı risk kategorisinde bölge bulunmadığını ve turuncu risk kategorisindeki bölge sayısının da azaldığını belirten Ruhani, halkın sağlık protokollerine riayet etmeye devam etmesini istedi.

Salgının getirdiği yeni hayat tarzının bazı konularda kalıcı olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı, devlet hizmetlerindeki dijitalleşmenin de artacağına vurgu yaptı.

“Ülkeye her para girdiğinde ve mal ihraç edildiğinde, bunun için saatlerce savaşıldığını bilin”

İran’ın yerli bir aşı yapma peşinde olduğunu ancak aynı zamanda aşıyı satın almak için de çaba harcadıklarını ifade eden Ruhani, ülke dışından aşı satın alma konusunda ABD’nin büyük zorluklar çıkardığını vurguladı.

Ruhani, “Anbean bu işin peşindeyiz. Ülkeye her para girdiğinde ve mal ihraç edildiğinde, bunun için saatlerce savaşıldığını bilin.” sözleriyle ABD’nin engellerini geç de olsa aşacaklarını ifade etti.

