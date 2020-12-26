Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da çığ: 6 kişi hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde dün akşam saatlerinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.
Velipur, olayda en az 16 kişinin de kayıp olduğunu belirterek, İran Kız ılayı'na bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü söyledi.
Etiketler: İran
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