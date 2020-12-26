İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Velipur, olayda en az 16 kişinin de kayıp olduğunu belirterek, İran Kız ılayı'na bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü söyledi.