AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşıların teslim edildiğini videolu bir mesajla duyurdu.

"Zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz" diyen von der Leyen, teslimatların yapıldığını, yarın Avrupa'nın genelinde sağlık görevlilerinin aşıları yapmaya başlayacağını açıkladı.

Von der Leyen, tüm AB ülkelerinin aynı anda aşıya eriştiğini, yakında daha fazla aşı geleceğini ve bu sayede normal hayata yavaş yavaş dönülebileceğini söyledi.

AB'nin ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı, AB içinde ilk kez BioNTech/Pfizer aşısının kullanımı için onay kararı almıştı. EMA'nın Amerikan ilaç üreticisi Moderna'nın aşısı hakkındaki değerlendirmesi de devam ediyor. EMA'nın bu aşıyla ilgili kararını ocak ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor.

AB Komisyonu, üyelere şu ana kadar kaç doz aşı dağıtıldığını, hangi ülkeye ne kadar aşı gittiğini açıklamadı. Ancak şimdilik üretim kapasitesindeki sınırlar nedeniyle doz sayılarının oldukça az olduğu belirtiliyor.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV