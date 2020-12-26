En modern ve teknolojik cihazlarla donatılmış Mitiga Askeri Hastanesi'nde, TSK'nın uzman doktor ve sağlık görevlileri tarafından Libyalı asker, polis ve güvenlik görevlilerine 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriliyor.

Acil servis, poliklinik, görüntüleme merkezi, ameliyathane, yoğun bakım, eczane, laboratuvar, diş ve yatarak tedavi bölümlerinin yer aldığı hastanede, 13 farklı branşta 16 uzman doktor görev yapıyor.

Hastanede 13 farklı branşta 16 uzman tabip görev yapıyor

Mitiga Askeri Hastanesi'nin, acil servis, poliklinik ve yatarak tedavi hizmetleri veren bir sağlık kuruluşu olduğunu kaydeden hastanenin idare amiri, 13 farklı branşta 16 uzman tabip görev yaptığını söyleyerek, "Hastanemizde, mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarının yanı sıra PCR laboratuvarımız da mevcut. Ameliyathanemizde iki ameliyat salonumuz, yoğun bakımımızda da üç yoğun bakım yatağımız var. Bununla birlikte radyoloji servisimizde ultrason cihazımız, röntgen cihazımız, bilgisayarlı tomografi ve MR cihazımız mevcut" dedi.

Ameliyat ve cerrahi teçhizat açısından hastanenin her türlü imkana sahip olduğunu ifade eden, hastanenin kalp damar cerrahisi uzmanı, "Hastalara gerekli tüm tıbbi müdahaleler eksiksiz bir şekilde ve zamanında yapılabilmekte. Burada komutanlarımız da sağ olsunlar her anlamda bize destek olmakta" diye konuştu.

"Türk doktorlar sayesinde ayağım kesilmekten kurtuldu"

Libyalı polis memuru Nasır Muhtar Gebi, bir organize suç örgütüne karşı Trablus'ta yürüttükleri bir operasyon sırasında ateş açılması sonucu yaralanan ayağının, buradaki Türk doktorların müdahalesi sayesinde kesilmekten kurtulduğunu kaydetti.

Gebi, "Önce Allah'ın sonra buradaki doktorların sayesinde ayağım ameliyat edildi. Buradaki hijyen, ilgi ve alakaları ve tedavileri bakımından tüm ekibe teşekkür ediyorum. Üç defa ameliyat oldum. Önce dış platin takılmıştı. Geçen cuma günü iç platin için üçüncü ameliyatı oldum. Allah'a şükür ameliyatlar başarılı geçti, her şey yolunda gidiyor" diyerek Türk doktorlarına teşekkür etti.



