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Dünya
CNN International 05.04.2023 07:29

Richard Branson'ın Virgin Orbit şirketi iflas başvurusunda bulundu

İngiliz milyarder Richard Branson tarafından kurulan roket şirketi Virgin Orbit , ABD'de iflas başvurusunda bulundu.

Richard Branson'ın Virgin Orbit şirketi iflas başvurusunda bulundu

California merkezli şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunduğunu, bunun da borçlarını yeniden yapılandırırken, iş yapmaya devam edebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Virgin Orbit'in CEO'su Dan Hart, web sitesinde yayınlanan açıklamada, "Finansal durumumuzu ele almak ve ek finansman sağlamak için büyük çaba sarf etsek de, nihayetinde iş için en iyisini yapmalıyız" dedi.

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Hart, şirketin son teknoloji fırlatma teknolojisinin şirketi satma sürecinde devam ederken alıcılar için geniş bir çekiciliğe sahip olacağına inandığını söyledi.

Virgin Orbit'in kardeş şirketlerinden biri olan Virgin Investments, işletme yeni bir sahip ararken uydu fırlatıcının ayakta kalmasına yardımcı olmak için uydu fırlatıcıya 31,6 milyon dolar enjekte edecek.

Duyuru, Virgin Orbit'in ek finansman sağlayamadığı için masrafları azaltmak için iş gücünün yaklaşık yüzde 90'ını işten çıkaracağını açıklamasından birkaç gün sonra geldi .

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