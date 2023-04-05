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Dünya
CNN International 05.04.2023 07:15

Elon Musk, Forbes'un yıllık milyarderler listesindeki yerini kaybetti

Elon Musk, Forbes'un her yıl düzenlediği “Dünya Milyarderleri Listesi”nin zirvesinden resmi olarak indirildi.

Elon Musk, Forbes'un yıllık milyarderler listesindeki yerini kaybetti

Tesla ve Twitter CEO'su, tahmini 180 milyar dolarlık servetiyle şimdi en zengin ikinci milyarder.

Elon Musk'un geçen yıldan bu yana servetinde yaklaşık 39 milayr dolarlık bir kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Birincilik, Fransız lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault'a verildi.

Arnault'un servetinin net değeri, geçen yıl 50 milyar dolardan fazla artarak 211 milyar dolara yükseldi.

Elon Musk ve Arnault  geçtiğimiz yıllarda birden çok kez yer değiştirdi.

Forbes, Musk'ın servetinin, Tesla hisseleri tarafından finanse edilen 44 milyar dolarlık Twitter satın alımının yatırımcıları korkutması ve geçen yıl Tesla hissesini keskin bir şekilde düşürmesi nedeniyle düştüğünü açıkladı.

Tesla bu kayıpların çoğunu bu yıl geri kazandı, ancak yine de Musk'ın Twitter'ı satın almasından öncekinden önemli ölçüde daha düşük kaldı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, listedeki milyarderler arasında en fazla parayı (57 milyar dolar) kaybederek ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi.

Kayıp, geçen yıl değerinin yaklaşık yüzde 40'ını kaybeden Amazon hisselerine bağlandı.

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