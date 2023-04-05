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Dünya
Russian Today 05.04.2023 06:43

Avrupa Birliği'nin en büyük partisine polis baskını

Polisler, merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin Brüksel'deki genel merkezine baskın düzenledi.

Avrupa Birliği'nin en büyük partisine polis baskını

Belçika ve Alman polisinin Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Almanya'da devam eden bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Brüksel'deki genel merkezine baskın düzenlediği açıklandı.

Açıklamada , aramanın "Almanya'nın Thüringen kentinde devam eden bir soruşturmayla bağlantılı olduğu" belirtildi.

"Parti, ilgili tüm bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili makamlarla tam şeffaflık içinde iş birliği yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Parti, polis ziyaretinin "devam eden bir adli soruşturma" ile ilgili olması nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağını söyledi .

Euractiv haber sitesi, baskın sırasında bilgisayarların ele geçirildiğini, soruşturmanın Thüringen'deki CDU siyasi partisinin lideri Mario Voigt üzerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Alman basınında çıkan haberlere göre Voigt, 2019'da EPP'nin dijital seçim kampanyasını yürütmek üzere işe alındı ​​ve iddiaya göre Thüringen'deki bir internet firmasıyla rüşvet karşılığında bazı işler için sözleşme yaptı. 

1976'da kurulan EPP, Almanya'nın CDU'su, Fransa'nın Cumhuriyetçileri ve İrlanda'nın Fine Gael'i de dahil olmak üzere AB genelindeki merkez sağ ve Hıristiyan-demokrat partilerin ulusötesi bir koalisyonu.

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