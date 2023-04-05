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Dünya
AA 05.04.2023 06:10

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 69'a çıktı

Peru'da hükümet karşıtı gösterilerde 28 Mart'ta yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 69'a yükseldi.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 69'a çıktı
[Fotograf: AFP]

Peru basınında çıkan habere göre, Puno bölgesine bağlı Juliaca kentinde, hükümet karşıtı protestolarda yaralanan 37 yaşındaki Manuel Quilla yaşamını yitirdi.

Böylece 11 Aralık 2022'den bu yana düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 69'a çıktı.

Quilla'nın ölümünün ardından açıklamalarda bulunan aile üyeleri, Quilla'nın karakolda maruz kaldığı işkence sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, eylemlerde ölen 69 kişiden 50'sinin doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçimlerin derhal düzenlenmesini talep ediyor.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

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