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Dünya
Russian Today 05.04.2023 06:48

Fransa, emekliliğin ardından yedek askerlik yaşını da artırıyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, "belirli askeri uzmanların" 72 yaşına kadar görevde kalmasına izin verildiğini ve yedek askerlerin azami yaşını 70'e çıkaracaklarını duyurdu.

Fransa, emekliliğin ardından yedek askerlik yaşını da artırıyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, RTL ile yaptığı röportajda, "Kaliteli birçok insan, bu yaş sınırı nedeniyle kendilerini sınıftan atılmış buluyor ki bu hiç mantıklı değil" dedi.

Lecornu, "Yaş sınırını yükselteceğiz... İnsanlar 70 yaşına kadar, bazı uzmanlıklar için ise 72 yaşına kadar Fransız ordusunda yedek asker olabilecek." ifadesini kullandı.

Mevcut maksimum yaş, bir yedeğin rolüne bağlı olarak 60 ile 65 arasında değişiyor.

Fransa, yaş sınırını önemli ölçüde artırmanın yanı sıra,  yedek kuvvet sayısını 40 binden 80 bine çıkarmayı hedefliyor.

Yedek kuvvetlerin elden geçirilmesi kararı, Fransa'nın askeri harcamalarını bu yıl 43,9 milyar eurodan 2030'a kadar 69 milyar euroya kademeli olarak artırma kararı aldığı dönemde getirildi.

Lecornu, Fransa'nın "kendilerini savunabilen uluslar kulübünde kalması" gerektiğine vurgu yaptı.

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