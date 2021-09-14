Fransa'nın eski sömürgesi Mali'de nüfuz savaşı yaşanıyor. Rus paralı askerleri Libya, Suriye ve Ukrayna'nın Donetsk bölgesinden sonra, Batı Afrika'da da etkinliğini artırma çabasında.

İngiliz Reuters haber ajansı, Rus Wagner grubunun Mali'de yönetimi devralan cunta yönetimiyle anlaştığını duyurdu.

Wagner'den Batı Afrika’da anlaşma

En az bin Rus paralı askerin ülkede görev alacağını öne sürdü. Habere göre Mali, Wagner grubuna ayda 10,8 milyon dolarlık ödeme yapacak.

Karşılığında Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey Malili yöneticilerin güvenliği paralı askerler tarafından sağlanacak.

Eski sömürgelerde güç savaşı

Fransa'nın da eski sömürgesinde gücünü yitirmemek için harekete geçtiği belirtiliyor. Cunta yönetimi ile görüşmeye çalıştığı, Mali'nin ortak olarak Rusya yerine yeniden Fransa ile anlaşması için diplomasi trafiği yürüttüğü gelen bilgiler arasında.

Mali Savunma Bakanlığı Sözcüsü, böyle bir anlaşmadan bilgileri olmadığını duyurdu. Ancak Rusya ile daha fazla iş birliğinin Mali'nin çıkarına olduğunu söyledi.

Rus paralı askerlerin bölgede etkin olduğu, Fransa adına çalışan askerler kadar insan hakları ihlallerine karıştığı daha önce rapor edilmişti.