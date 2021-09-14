Tarihin akışını değiştiren 'sıfır noktası'…

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi olan Göbeklitepe, Birleşmiş Milletler'in bahçesine taşınıyor.

Dikilitaş kalıcı olarak sergilenecek

Haberi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik verdi.

“Göbeklitepe'de bulunan P18 Dikilitaşı'nın küçültümüş bir kopyası Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde kalıcı olarak sergilenmeye başlanacak. Bu eserin Birleşmiş Milletler bahçesinde sergilenecek olması Anadolu’nun dünya için insanlık için ne kadar büyük bir merkez olduğunun bir kez daha ilamı olacaktır.”

[Fotoğraf: AA]

Göbeklitepe’nin 'D Yapısı' olarak adlandırılan bölümünde bulunan 'P18' numaralı dikilitaşın kopyası Birleşmiş Milletler’e resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacak.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak

Replikanın açılışı BM Genel Kurulu nedeniyle New York'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapılacak.

Dikilitaşın replikası yarı oranında küçültüldü. Orijinalinde de kullanılan ve "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından yapıldı.

O replika Birleşmiş Milletler yerleşkesinde sergilenen ikinci "Antik Dönem Anadolu" eseri olacak.