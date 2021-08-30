Afgan askerlerin birçoğu Taliban karşısındaki çöküşün ardından ülkeden kaçtı. İngiltere'nin gündeminde ülkeye getirilen askerle ilgili yeni bir öneri var.

Teklif hükümete sunuldu

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Londra yönetimi Afgan komandoları paralı asker olarak kullanmayı planlıyor.

Teklif bazı eski bakan ve ordu komutanları tarafından hükümete sunuldu. İddiaya göre bakanlar konuyu çoktan gündeme aldı, üzerinde çalışmaları bekleniyor.

Öneriyi sunan eski komutanlar ve dış ilişkiler komitesi üyeleri, iyi eğitimli Afgan komandoların yıllarca İngilizlere sadık kaldığına dikkati çekti.

Afgan askerlerin, Kabil'den tahliye sürecinde, İngiltere'ye gidecek çevirmen ve sivillerin havaalanı önündeki kalabalıktan sıyrılarak uçağa ulaşabilmesi için gizlice çalıştıkları vurgulandı.

Gurkalar da İngiltere’ye paralı askerlik yapıyor

Afgan komandoların tıpkı Gurkalar gibi İngiliz ordusu bünyesinde çalışması değerlendiriliyor. Nepal'den getirilen Gurkalar, yaklaşık 200 yıldır İngiltere'ye paralı asker olarak hizmet veriyor.

Gurkalar, Çanakkale Savaşı'nda da Türklere karşı çarpışması için İngiltere tarafından kullanılmıştı.