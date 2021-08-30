Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı: 5'i çocuk 8 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 5'i çocuk toplam 8 sivil yaralandı.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Afrin'e topçu saldırısı düzenledi.
8 sivil yaralandı
Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken ilk belirlemelere göre 5'i çocuk toplam 8 sivil yaralandı.
Sivil savunma ekipleri top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek yaralıları hastaneye sevk etti.
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