Avrupa'nın önde gelen ekonomisi olan Almanya, son dönemde enerji krizi ve enflasyonla birlikte kuraklıkla da mücadele ediyor.

Ren, Tuna ve Elbe nehirleri Almanya'nın en önemli su yollarını meydana getiriyor.

Nehirler nakliye ağı

Bu nehirler çeşitli kanallar aracılıyla ülke içinde birbirlerine bağlanarak bir nakliye ağı ortaya koyuyor. Bu ağ özellikle Almanya'nın sanayisi ve ticaretine önemli katkı sağlıyor.

Toplam 1.230 kilometre uzunluğundaki Ren Nehri, İsviçre'den başlıyor. Fransa sınırından geçtikten sonra Almanya’yı geçerek, Hollanda'dan Kuzey Denizi'ne dökülüyor.

Yaklaşık 900 kilometresi gemi ulaşımına elverişli olan Ren Nehri, Almanya'nın gelişmiş sanayi bölgelerinin tedarik zincirine bağlantısını sağlıyor.

40 santimetrenin altındaki bir su seviyesi "kritik seviye"

Ren Nehri'nden her yıl yaklaşık 300 milyon ton kadar mal ve ürün sevkiyatı yapılıyor. Almanya'daki su taşımacılığının da yaklaşık yüzde 80'i Ren Nehri üzerinden gerçekleşiyor.

[Fotoğraf: AFP]

Nehirde 40 santimetrenin altındaki bir su seviyesi ise "kritik seviye" olarak nitelendiriliyor.

Su seviyesi gerilediğinde nehirdeki yükler için kara ve demir yolunun devreye alınması gerekiyor. Bu da nakliye maliyetlerini ciddi oranda yükseltiyor ve sevkiyatı ekonomik olmaktan çıkarıyor.

Su seviyeleri aşırı düşük

Son dönemde yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi Almanya'nın en önemli ticaret yollarından biri olan Ren Nehri'ndeki su seviyelerini de kritik seviyelere geriletti.

Nehrin en dar bölgeleri arasında yer alan Almanya'nın Kaub kasabasındaki ölçüm istasyonları ise alarm verdi.

Bu bölgede normal şartlarda 130 santimetreden daha düşük su seviyesi "sığ" olarak tanımlanırken, son veriler su seviyesinin 32 santimetreye kadar gerilediğini ortaya koyuyor.

Gemiler düşük kapasite yük taşıyor

Alman sanayisine ham madde ve ürün sevkiyatında kritik role sahip olan nehir rotasında gemiler artık tam yüklü olarak gidemiyor.

Gemiler, normal taşıma kapasitelerinin ancak 4'te 1'i kadar yükle yola devam edebiliyor.

Bu da sevkiyatların devamı için normalden daha fazla gemi kullanılması veya bu yüklerin tren veya kamyonlara aktarılmasını zorunlu kılıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Nehirdeki düşük su seviyesi taşıma hızını yavaşlatıyor ve nakliye maliyetlerini aşırı artırıyor.

Son dönemde Avrupa'nın en büyük limanları olan Rotterdam ve Anvers'ten Almanya'daki sanayi merkezlerindeki fabrika ve enerji santrallerine çeşitli ham maddelerin tedarik edilmesinde sıkıntılar yaşanıyor.

Nakliyecilerin, kargolarını nehrin dar bölgelerinde kamyonlara ve demir yollarına aktarması gerekiyor.

Yüksek enflasyon, küresel tedarik zincirlerindeki dar boğaz ve doğal gaz krizi döneminde, Ren Nehri seviyesindeki düşüş, Alman endüstrisi için yeni bir sorun ortaya koyuyor.

Enerji şirketleri, nehirden kömür nakliyatındaki sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle termik santrallerindeki üretimin azalabileceği uyarısında bulunuyor.

Alman hükümeti ise nehir sevkiyatlarında yaşanan sıkıntı dolayısıyla demir yollarının başta kömür olmak üzere enerji ürünlerine öncelik vermesine karar verdi.

Tedarikte ana rota

Ren Nehri, Almanya'nın, tahıllar, kimyasallar ve katı yakıtlar gibi pek çok kritik ham madde tedarikinde ana rota konumunda yer alıyor.

Mevcut durumda nehirden sevkiyatların yapılması için normalden birkaç kat fazla gemi kullanılması gerekiyor. Ayrıca bazı yüklerin alternatif yöntemlerle taşınması durumu söz konusu. Bu da navlun maliyetlerini yükseltiyor.

Nehrin su seviyesinin 1 ay boyunca düşük kalması sanayi üretimini yüzde 1 geriletecek

Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün araştırmasına göre, Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi Alman ekonomisini olumsuz etkileyecek.

Bu durum, ulaşımda sıkıntılara yol açacak ve ülkedeki ekonomik faaliyeti azaltacak.

Ren Nehri'nde su seviyesinin 1 ay boyunca düşük kalması, Almanya'da sanayi üretimini yüzde 1 geriletecek.

[Fotoğraf: Reuters]

Ekonomik büyüme düşecek

Bazı ekonomistler ise Ren Nehri'ndeki taşımacılıkta yaşanacak bir kesintinin Almanya'nın ekonomik büyümesini yüzde 0,5 gerileteceğini öngörüyor.

Ren Nehri, normal şartlarda en düşük seviyesini sonbahar aylarında görüyor. Nehirdeki su seviyesi sadece kısa bir yağışla artmıyor. Bu seviyelerin yükselmesi için uzun süreli yağışlar gerekiyor.

Almanya'da Ren Nehri'nde Ekim 2018'de de rekor seviyede düşük su seviyesi belirlenmişti.

Söz konusu dönemde nehrin dar bölgelerinde derinlik 25 santimetreye kadar gerilemişti.

Ülkede nehirden sevkiyat birkaç hafta yapılamamış, ürünlerin demir yollarına ve kamyonlara aktarılması gerekmişti. Bu durum taşıma maliyetlerini yükseltmiş ve verimliliği azaltmıştı.

Düşük su seviye sadece Ren Nehri ile sınırlı değil

Almanya'da sıcak hava ve kuraklık nedeniyle diğer nehirlerde ve önemli su yollarında da benzer sorunlar yaşanıyor.

Ülkede yaklaşık 7 bin 350 kilometre federal su yolu bulunuyor. Bunların önemli kısmında su seviyeleri aşırı düşük seviyelere inmiş durumda.