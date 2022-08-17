BBC News'in haberine göre, Avustralya ve ABD'deki araştırmacılar, kök hücre ve gen düzenleme teknolojisi kullanarak etçil keseli Tazmanya kaplanlarının yeniden hayata döndürülebileceklerini açıkladı.

Söz konusu projede, yaşayan keseli hayvandan benzer kök hücre alma yöntemiyle soyu tükenmiş ya da tükenmeye başlayan hayvanları yeniden hayata döndürmek için gen düzenleme teknolojisi kullanılması planlanıyor.

Melbourne Üniversitesinden araştırmayı yöneten Profesör Andrew Pask, ilk yaşayan yavru Tazmanya kaplanına 10 yıl içinde sahip olabileceklerine inandığını ifade etti.

Tazmanya kaplanının bilinen son üyesi 1930'larda ölmüştü

Bilim insanlarının bu projeyi uygulayabilmesi halinde, nesli tükenmekte olan canlıları hayata geri döndürmeye ilişkin tarihte bir ilke imza atılmış olacak.

Tazmanya kaplanı olarak adlandırılan büyük keseli hayvanın bilinen son üyesi 1930'larda ölmüştü.

Bazı bilim insanları ise söz konusu projeye mesafeli yaklaşarak bunun "bilim kurgudan ibaret" olduğunu savundu.

Avustralya Antik DNA Merkezinden Doç. Dr. Jeremy Austin, Sydney Morning Herald gazetesine yaptığı açıklamada, nesli tükenen hayvanları hayata geri döndürmenin bir efsaneden ibaret olduğunu ve bu projenin bilimle bir ilgisinin bulunmadığını, daha çok medyanın ilgisini çekmekle alakalı olduğunu öne sürdü.