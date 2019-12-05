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Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı05 Aralık 2019 Perşembe 19:29 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 19:47
Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri örgütler kanlı terör saldırılarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vahşi terör örgütünün Rasulayn’da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10 dan fazla sivil yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn’da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10 dan fazla sivil yaralandı. pic.twitter.com/WpVEzyr7tr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2019
Kaynak: TRT Haber