St. Petersburg’da düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de özel savcı Robert Mueller’in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporu hakkında açıklama yaptı.

Putin, "Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmediğini ortaya koyan bu raporun böyle bir sonuca ulaşacağını zaten biliyorduk. Çünkü bunu bizden daha iyi kimse bilemez; Rusya, ABD seçimlerine karışmadı ve Rusya ile ABD Başkanı Donald Trump arasında herhangi bir iş birliği yapılmadı. ABD’deki süreç tümüyle iç kamuoyuna yönelikti ve sonuç itibarıyla dağ fare doğurdu" dedi.

Rusya soruşturması raporu

Savcı Mueller, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılar yoluyla müdahale edip etmediğini araştırmış, yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü soruşturma dosyasını Adalet Bakanı William Barr'a iletmişti.

ABD Adalet Bakanı Barr, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına dair Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili Kongreye mektup göndermişti.

Bakan Barr, Mueller’in soruşturma raporunun 2 kısma ayrıldığına dikkat çekerek, bu kapsamda Rusya’nın internet ve siber saldırılarla ABD başkanlık seçimlerini etkileyip etkilemediğinin ve ABD Başkanı Trump’ın kampanya ekibinden herhangi birinin bu konuda Rusya ile iş birliği yapıp yapmadığının araştırıldığını dile getirmişti.

Barr mektubunda, "Özel Yetkili Savcı soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Barr soruşturmada, Rusya’nın İnternet Araştırma Ajansı (IRA) üzerinden medyada ve sosyal medyada bilgi kirliliği ile seçim sürecinde toplumu etkilemenin yanı sıra siber saldırılarla elde edilen bilgileri yayarak seçimi etkilemeye çalıştığının tespit edildiğini aktarmıştı.

Savcı Mueller’in sosyal medyada yürütülen seçimi etkileme kampanyalarıyla ilişkili bazı Rus vatandaş ve kuruluşlarına dava açtığını hatırlatan Barr, Rusların bu faaliyetlerinde herhangi bir ABD vatandaşının veya Trump’ın kampanyasında görevli herhangi bir yetkilinin şüpheli bulunmadığını vurgulamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuyla ilgili açıklamasında, "Özel Yetkili Savcı herhangi bir gizli anlaşma ve adaleti engelleme girişimi tespit edemedi. Adalet Bakanı Barr ve Bakan Yardımcısı Rod Rosentein de adaleti engelleme girişimi olmadığına karar verdiler. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor" demişti.

Bu açıklamadan sonra Trump da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, "Gizli anlaşma yok, adaleti engelleme yok. Tam ve kesin aklama. Amerika’yı büyütmeye devam" paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: AP News