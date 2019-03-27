Yeni bir ankete göre, ABD halkının yüzde 84'ü, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılar yoluyla müdahale edip etmediği ve Trump’ın kampanya ekibinden herhangi birinin bu konuda Rusya ile iş birliği yapıp yapmadığının araştırıldığı soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırladığı raporun kamuya açıklanmasını istiyor.

Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerin, Mueller'in soruşturmasının tamamının açıklanması için Adalet Bakanlığına çağrı yaparken anket, ABD halkının büyük çoğunluğunun onlarla aynı fikirde olduğunu gösterdi.

Cumhuriyetçiler arasında bile 2 yıllık soruşturmanın ayrıntılarını kamuoyuna duyurmayı destekleyenler yüzde 75 kadarken, Quinnipiac'ın salı günü açıkladığı anket sonuçlarına göre, ABD halkının yüzde 84'ü raporun kamuoyuna duyurulmasını istiyor.

Ankete göre, insanların yüzde 55'i Mueller'in adil bir soruşturma yürüttüğüne inannırken, yüzde 26'lık bir kesim ise soruşturmanın adil olmadığı görüşünde.

Trump'ın Rusya soruşturması

Savcı Mueller, ABD Başkanı Trump'ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılar yoluyla müdahale edip etmediğini araştırmış, yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü soruşturma dosyasını Adalet Bakanı William Barr'a iletmişti.

ABD Adalet Bakanı Barr, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına dair Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili Kongreye mektup göndermişti.

Bakan Barr, Mueller’in soruşturma raporunun 2 kısma ayrıldığına dikkat çekerek, bu kapsamda Rusya’nın internet ve siber saldırılarla ABD başkanlık seçimlerini etkileyip etkilemediğinin ve ABD Başkanı Trump’ın kampanya ekibinden herhangi birinin bu konuda Rusya ile iş birliği yapıp yapmadığının araştırıldığını dile getirmişti.

Barr mektubunda, "Özel Yetkili Savcı soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Barr soruşturmada, Rusya’nın İnternet Araştırma Ajansı (IRA) üzerinden medyada ve sosyal medyada bilgi kirliliği ile seçim sürecinde toplumu etkilemenin yanı sıra siber saldırılarla elde edilen bilgileri yayarak seçimi etkilemeye çalıştığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Savcı Mueller’in sosyal medyada yürütülen seçimi etkileme kampanyalarıyla ilişkili bazı Rus vatandaş ve kuruluşlarına dava açtığını hatırlatan Barr, Rusların bu faaliyetlerinde herhangi bir ABD vatandaşının veya Trump’ın kampanyasında görevli herhangi bir yetkilinin şüpheli bulunmadığını vurgulamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuyla ilgili açıklamasında, "Özel Yetkili Savcı herhangi bir gizli anlaşma ve adaleti engelleme girişimi tespit edemedi. Adalet Bakanı Barr ve Bakan Yardımcısı Rod Rosentein de adaleti engelleme girişimi olmadığına karar verdiler. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor" demişti.

Bu açıklamadan sonra Trump da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, "Gizli anlaşma yok, adaleti engelleme yok. Tam ve kesin aklama. Amerika’yı büyütmeye devam" paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber, The Independent