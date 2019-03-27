Başkent Bangkok'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Pheu Thai'nin başbakan adayı Sudarat Keyuraphan, koalisyon hükümeti için İleri Gelecek, Liberal Parti, Prachachart, Puea Chart, Yeni Ekonomi ve Tayland Halk Partisi ile anlaşmaya varıldığını, mevcut durumda 255 milletvekilinin desteğini elde tuttuklarını belirtti.

Keyuraphan, "Partimiz seçim kampanyasının başından bu yana, cunta idaresinin gücünü durdurma konusunda dik durmuştur. Çoğunluğu elde ettik. Halkımızın istekleri doğrultusunda hareket etmek istiyoruz. Meclise giren vekil sayıları tam olarak belli olmasa da en az 255 milletvekilinin desteği var." ifadesini kullandı.

Seçimlerdeki adaletsizlik iddialarına da değinen Keyuraphan, bu tür kuralsızlıkların "gizli güçler" tarafından tezgahlandığını savundu.

Genç kesimden çok sayıda oy alan seçimin gözde partilerinden İleri Gelecek'in Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit de seçimlerin ardından Keyuraphan'ın başbakanlığını destekleme kararı aldıklarını vurguladı ve "Büyük ve küçük her partiyi bize katılmaya çağırıyorum. Yoksa cuntanın rolünü devam ettirmesine göz yumacaksınız." şeklinde konuştu.

Juangroongruangkit ayrıca, mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'yı istifaya çağırdı.

Muhalefet koalisyonuna katılan partilerden Prachachart'ın lideri ve seçimlerdeki tek Müslüman başbakan adayı Wan Muhammed Nur Matha ise ülke ekonomisinin son yıllarda kötüye gittiğine dikkati çekerek, "Cunta başa geldiğinden bu yana ekonomimiz çok sönük. Hiçbir yatırımcı, baskı ve tehditle idare eden yöneticilerle iş tutup risk almak istemez." dedi.

Son istatistiklere göre muhalefet önde

Seçim Komisyonunun pazartesi günü açıkladığı en güncel gayriresmi sonuçlar, muhalefetteki Pheu Thai Partisinin mecliste 130 sandalye kazandığına işaret ediyor. Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisi (PPRP) ise 121 milletvekili kazanmış görünüyor.

Muhalefete katılan İleri Gelecek partisinin 89, Demokrat Partinin de 53 sandalyeyi aldığı belirtiliyor.

Kraliyet ailesiyle yakın bağı olduğu bilinen Tayland'ın Onuru Partisinin ise mevcut durumda mecliste 51 milletvekili bulunuyor.

Muhalefet koalisyonuna katılan küçük partilerden Liberal Parti 11, Wan Nur'un partisi Prachachat 6 ve Yeni Ekonomi 6 sandalye elde etmiş görünüyor.

Tayland Halk Partisi ve Puea Chart'ın tahmini milletvekili sayıları ise henüz açıklanmadı.

Hükümeti kim kuracak?

Açıklanan son istatistik ve oy oranları dikkate alındığında meclise giren hiçbir partinin tek başına hükümet kurabilmesi mümkün gözükmüyor.

2017'de yürürlüğe giren yeni anayasadaki seçim sistemine göre, bundan önce sadece parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasına artık senato da katılıyor.

Genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandıktan sonra parlamento ve senatoda yapılacak başbakanlık oylamasında, başbakanın seçilebilmesi için her iki meclisten toplam 376 oy alması gerekiyor.

Üyelerini cunta yönetiminin atadığı 250 kişilik senatonun başbakanlık oylamasında topyekun General Prayut'u destekleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Prayut'un parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.

Mevcut tahmini milletvekili sayılarına göre partisi 121 milletvekili kazanan Prayut'un, 126 milletvekili desteğini alabilmesi için en az bir partiyle koalisyon kurması gerekiyor.

Ana muhalefet partisi Pheu Thai'nin başbakan adayının ise senatodan hiçbir destek alamayacağı, dolayısıyla 376 desteği sadece parlamentodan bulması gerektiği belirtiliyor.

Şimdiye kadar 255 milletvekilinin desteğini alan Pheu Thai'nin başbakan adayı Sudarat Keyuraphan'ın, hükümet kurabilmek için 121 milletvekili desteğine daha ihtiyacı var.

Kaynak: AA