Mısır’da yönetime yakınlığı ile bilinen El-Ahram Spor dergisi, Time dergisinin Eylül 2018’de ABD Başkanı Donald Trump’ı, karşılaştığı sorunlara atıfla ofisinde yükselen sular içinde kalmış şekilde gösteren kapağını birebir kendisine uyarladı.

El-Ahram Spor, Trump’ın yerine Mısır futbol kulüplerinden Ehli Takımının İdari Meclis Başkanı Mahmud el-Hatib’i koydu.

El-Ahram Spor’un Time dergisinin kapağını kendisine uyarlaması, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından “hırsızlık” olarak nitelendi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Şebbane ise, Ehli Takımının Başkanı Hatib'in eleştirildiği derginin piyasaya çıkmasından 10 dakika sonra sistematik bir saldırıya uğradıklarını söyledi.

İçerisinde El-Ahram gazetesi, El-Ahram Spor dergisi gibi birçok kurumu barındıran El-Ahram medya gurubunun El-Ahram El-Arabia adlı dergisi de geçtiğimiz ay çıkan sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmişti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik dergiye tepki göstermiş, "Bu dergi hemen hemen her kapağında Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Saygısızca bir tutumla bu işe imza atıyor. Bilenler için komik. Bunu yapanlar içinse sadece saygısızca bir duruma imza atıyorlar. Bu propagandalardan Cumhurbaşkanımızın imajı etkilenmez. Mısır yönetimini uyarıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed, AA