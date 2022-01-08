Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Putin, Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan'daki durumun ele alındığı görüşmede iki lider, Kazakistan'da düzenin sağlanması yönünde alınan önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Tokayev'in ülkedeki durumun istikrara kavuşma yönünde ilerlediğini belirttiği görüşmede, bu bağlamda, KGAÖ ülkelerinin Kazakistan'a verdiği destek için teşekkür etti.

İki lider, sürekli temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldı.

Tokayev KGAÖ'den yardım talebinde bulunmuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istemişti.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5 Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme kararı almıştı.

Tarihte ilke kez asker gönderme kararı alan KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.