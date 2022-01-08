Putin ve Tokayev Kazakistan'daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan'daki son durumu görüştü.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Putin, Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı.
Kazakistan'daki durumun ele alındığı görüşmede iki lider, Kazakistan'da düzenin sağlanması yönünde alınan önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Tokayev'in ülkedeki durumun istikrara kavuşma yönünde ilerlediğini belirttiği görüşmede, bu bağlamda, KGAÖ ülkelerinin Kazakistan'a verdiği destek için teşekkür etti.
İki lider, sürekli temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldı.
Tokayev KGAÖ'den yardım talebinde bulunmuştu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istemişti.
KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5 Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme kararı almıştı.
Tarihte ilke kez asker gönderme kararı alan KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.
Güvenlik güçlerinin operasyonu Almatı'da sürüyor
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.
Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde OHAL ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.
Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor" dedi.
Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde sürüyor.
Olaylarda hem güvenlik güçleri hem de protestocular arasında can kayıpları yaşandı.
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