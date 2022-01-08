Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde ülke içinde yerinden edilenler için kurulan kampa hava saldırısı düzenlendi. 56 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Medyaya konuşma izinleri olmadığı için isimlerini vermek istemeyen her iki yardım görevlisi de ölü sayısının yerel yetkililer tarafından doğrulandığını söyledi.

Askeri sözcü Albay Getnet Adane ve hükümet sözcüsü Legesse Tulu, henüz bir açıklamada bulunmadı.

Hükümet daha önce isyancı Tigrayan güçleriyle 14 aydır devam eden çatışmada sivilleri hedef almayı reddetmişti.