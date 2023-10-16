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Dünya
AA 16.10.2023 22:20

Putin, Orta Doğu liderleriyle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Putin, Orta Doğu liderleriyle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in bazı Orta Doğu liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerde tırmanan İsrail'in Filistin şiddetinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların geniş çaplı bir şekilde tırmanması, sivil kayıpların felaket düzeyinde artması ve Gazze Şeridi'nde derinleşen insani krizle ilgili derin endişe dile getirildi. İhtiyacı olan herkese acil yardım sağlanması amacıyla ateşkesin hızla sağlanması konusunda fikir birliğine varıldı" denildi.

Gazze'deki insani durumun da istişare edildiğine değinilen açıklamada, "Putin, Gazze'deki insani durumun aciliyetini, ilaç, gıda ve diğer hayati ürünlerin acilen ulaştırılması için şeride yönelik ablukanın kaldırılması gerektiğini vurgulayan görüş ve değerlendirmeleri dinledi. Çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaline ilişkin ciddi endişeler de dile getirildi" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Putin'in, sivillere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tansiyondaki benzeri görülmemiş tırmanışın, Orta Doğu'daki çözüm sürecinde uzun süredir devam eden çıkmazdan kaynaklandığı konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Bu bağlamda Putin, Filistin sorununa uluslararası yasal temelde uzun vadeli ve adil bir çözüme ulaşmak için İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi sürecin yeniden başlatılması yönündeki ilkeli tutumunu yineledi." denildi.

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Vladimir Putin Filistin - İsrail Çatışması İsrail Filistin Devleti
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