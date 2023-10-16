İngiltere'den, ülkedeki Yahudi toplumunun güvenliğine ve Filistinlilere ek maddi destek

Sunak, İsrail'in Filistin şiddetine ilişkin gelişmeler ve hükümetin çalışmalarına yönelik İngiltere Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Çatışmaları İsraillilere yönelik bir pogrom (etnik, dini ya da siyasi nedenlerle bir gruba uygulanan şiddet) olarak nitelendiren Sunak, İngiltere'nin İsrail'le dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Çatışmalarda yaşamını yitirenler arasında 30 farklı ülke vatandaşının bulunduğunu aktaran Sunak, bunların arasında 6 İngiliz vatandaşının olduğunu ifade etti.

Sunak, 10 İngiliz vatandaşından ise haber alınamadığını ve hayatlarından endişe edildiğini belirtti.

Çatışma bölgesini terk etmek isteyen İngiliz vatandaşlarına yönelik tahliyelere ilişkin bilgi veren Sunak, 8 uçuşla 500 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

İngiltere'deki Yahudi toplumunun güvenliği için ek 3 milyon sterlin

Sunak, çatışmaların başlamasının ardından geçen hafta Londra'nın Finchley bölgesindeki bir sinagogu, bugün de bir Yahudi okulunu ziyaret ettiğini aktardı.

İngiltere'deki Yahudi toplumunun güvenliği için her şeyin yapılacağının altını çizen Sunak, şöyle devam etti:

"Saldırıların sizi neden derinden sarstığını anlıyorum ve saldırıdan bu yana Yahudi karşıtı olayların artmasından rahatsız oluyorum. Sizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Okulları, sinagogları ve diğer Yahudi cemaati binalarını korumak için toplum güvenliği fonlarına 3 milyon sterlin daha sağlıyoruz. Nefret suçlarının ve terörün yüceltilmesinin engellenmesi için polisle birlikte çalışıyoruz."

İngiltere Müslüman toplumunun yaşadığı acıyı da hissettiğini belirten Sunak, "Onların endişelerini de aynı dikkatle dinlemeliyiz" dedi.

Sunak, hayatını kaybeden Filistinliler için de yas tuttuklarını söyleyerek, "Hayatını kaybeden her inançtan ve her milletten masum siviller için yas tutuyoruz. İngiltere Müslüman toplumunun yanında olduğumuzu da açıkça söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistinlilere yönelik ek 10 milyon sterlin destek

Sunak, İsrail'in kendisini savunma hakkına destek verdiklerini yineleyerek, "İsrail'in kendini savunma, Hamas'la mücadele etme, rehinelerini kurtarma, gelecekteki saldırıları engelleme ve kendisini güçlendirme hakkını destekliyoruz. Ancak bu, uluslararası insani hukuka uygun olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Hamas'ı "sivillerin arkasına saklanan bir düşman" olarak nitelendiren Sunak, "Bir dost olarak İsrail'i sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü önlemi almaya çağırıyoruz" dedi.

Gelişmeleri gözlemlemek üzere bölgeye İngiliz ordu unsurlarının gönderildiğini hatırlatan Sunak, Filistinlilere yönelik insani yardımlara da değindi. Sunak, "Yanıt vermemiz gereken akut insani kriz için yardımlarımızı üçte bir oranında artırdığımızı ve ilave 10 milyon sterlin destek sağlayacağımızı söylemek isterim" dedi.

Filistinlilerin de İsrail gibi Hamas'ın kurbanı olduğunu öne süren Sunak, Hamas'ın hiçbir şekilde Filistinlilerin hak arayışının temsilcisi olamayacağını kaydetti.

Sunak, İsrail ve Mısır'ın müsaade etmesiyle ancak İngiltere'nin yardımlarının Gazze'ye ulaşabileceğini belirterek, bölgede barış ve istikrar için diplomasi yürüttüklerinin altını çizdi.

İngiltere Başbakanı, insani destek, sivillerin koruması için atılacak adımlar ve barış için çabaları devam ettirmenin İngiltere ve bölge için doğru adımlar olduğunu vurguladı.

"Ülkemizdeki toplumlar arası uyumun yok edilmesine müsaade edemeyiz"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Sunak'ın ardından söz alarak partisinin İsrail'e yönelik saldırıları kınadığını bildirdi.

Bölgedeki çatışmaların, İngiltere toplumuna da etkilerinin olduğuna işaret eden Starmer, şunları kaydetti:

"İslamofobi ve antisemitizmin, İngiltere sokaklarında gördüğümüz antisemitik saldırı, hakaret ve tehditlerin karşısındayız. Yahudilerin taşıdıkları tarih yükünü küçümsemememiz gerekir. İngiltere'nin Yahudi okullarının kapandığı, çocuklarının korkuyla eve kapandığı, Yahudilerin korkuyla kimliklerini gizlediği bir yer olmasını istemiyorum. Ayrıca İngiltere'nin İngiliz Müslümanlarının kendi adlarına işlenmeyen eylemler nedeniyle özür dilediği bir yer olmasını da istemiyorum. Ülkemizdeki toplumlar arası uyumun yok edilmesine müsaade edemeyiz."

Filistinlilere bu yıl 27 milyon sterlin destek verildi

Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Sunak'ın Filistinlilere yönelik açıkladığı ek desteğe ilişkin detayları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çatışmalar öncesinde de Gazze halkının yüzde 60'ının insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilerek 1,5 milyon kişinin gıdaya ve 1,6 milyon kişinin tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu bildirildi.

İngiltere'nin bu yıl yaptığı 27 milyon sterlinlik desteğe ek olarak bugün 10 milyon sterlin daha yardım yapacağı tekrarlanan açıklamada, daha fazla yardımın insani ihtiyaçlardaki değişikliklere göre yapılabileceğine işaret edildi.