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Dünya
AA 16.10.2023 21:53

The Guardian gazetesi, Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatüristini kovdu

İngiliz "The Guardian" gazetesinde 40 yılı aşkın süredir görev yapan karikatürist Steve Bell, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'ya yer verdiği çizimi nedeniyle işten çıkarıldı.

The Guardian gazetesi, Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatüristini kovdu
[Fotoğraf: belltoons.co.uk]

Ülke basınında yer alan haberlere göre, karikatürist Bell, Netanyahu'nun yer aldığı son çiziminin "antisemitik" olduğu suçlamasıyla uzun yıllardır çalıştığı gazeteden kovuldu.

Karikatürün yayından kaldırılmasının ardından açıklama yapan Bell, görseli gazeteye gönderdikten sonra The Guardian çalışanlarından, Shakespeare'in "Venedik Taciri" oyunundaki Yahudi karakter Shylock'un, tüccar Antonoi'nin "bedeninden yarım kilo et" istemesine atıfta bulunulan "şifreli mesaj" aldığını söyledi.

Gazetenin suçlamalarına karşı çalışmalarını savunan 72 yaşındaki karikatürist, The Guardian'ın endişesini anlamadığını dile getirerek, "The Guardian için bu konuyu 'antisemitik mecazlar' kullanmakla suçlanmadan çizmek artık neredeyse imkansız hale geliyor" ifadesini kullandı.

Bell, Guardian'ın "çizilmemiş karikatürler için bile" içeriği incelemek için "yeni süreç" başlattığına işaret ederek, kendisine sözleşmesi gelecek nisanda sona erse de, öncesinde de karikatürlerinin yayınlamayacağının söylendiğini aktardı.

Netanyahu'nun midesinde Gazze şeridinin ana hatlarından bir kesiğin yer aldığı karikatürde, Netanyahu kendi vücudunda neşterle ameliyat yapmaya hazırlanırken tasvir edildi. Görselin üzerinde ise "Gazze sakinleri, şimdi defolun" yazısı yer aldı.

Gazete, karikatüristin sözleşmesini yenilememe kararı aldı

The Guardian News and Media'dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bell'le çalışmaya devam etme gibi bir planlarının olmadığını teyit etti.

Sözcü, "Steve Bell'in sözleşmesini yenilememe kararı alındı. Steve Bell'in karikatürleri geçtiğimiz 40 yıl boyunca Guardian'ın önemli bir parçası oldu. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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