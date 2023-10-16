Az Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2023 22:08

BM: Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına büyük ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ilgili, "Henüz bir gelişme kaydedilmedi. Sınır kapısının açılmasına büyük ihtiyaç var" dedi.

BM: Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına büyük ihtiyaç var

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in yarın Mısır ve İsrail'e gideceğini kaydeden Dujarric, Griffiths'in ziyaretinin birkaç gün sürmesinin beklendiğini söyledi.

"Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçişine izin verilmesi büyük önem taşıyor"

Dujarric, BM'nin Gazze'nin güneyinde insani ihtiyaçları karşılayacak malzemesi bulunduğunu kaydederek, "Hayat kurtarıcı yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine gecikme olmadan izin verilmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması için farklı platformlarda görüşmelerin yürütüldüğünü, herkesin durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ifade eden Dujarric, "Henüz bir gelişme kaydedilmedi. Sınır kapısının açılmasına büyük ihtiyaç var" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) malzemelerinin Mısır'daki Ariş Havalimanı'na ulaştığını aktaran Dujarric, buranın Refah Sınır Kapısı'na en yakın havalimanı olduğunu belirtti.

Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) ise Gazze'deki yerinden edilmiş 225 bin kişiye ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İngiltere'den, ülkedeki Yahudi toplumunun güvenliğine ve Filistinlilere ek maddi destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:31
Putin, Orta Doğu liderleriyle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü
22:08
İngiltere'den, ülkedeki Yahudi toplumunun güvenliğine ve Filistinlilere ek maddi destek
21:54
The Guardian gazetesi, Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatüristini kovdu
21:48
Kolombiya, İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi
21:43
Terminalin tuvaletinde unutulan 26 bin euroyu sahibine teslim etti
21:43
Beyaz Saray: Refah Sınır Kapısı'nın bugün bir an önce açılabileceğine dair umutluyuz
Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi
Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi
FOTO FOKUS
Türk dizileri dünya pazarında
Türk dizileri dünya pazarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ