Putin Kuzey Kore'de: Çok kutuplu dünyayı birlikte savunma vurgusu

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rus lider Putin ve heyetini Pyonyang Ululararası Havalimanı'nda karşıladı.

İki liderin el sıkışıp kucaklaşmasının ardından Kim, Putin'in aracına binerek, konaklayacağı Kumsusan Devlet Konuk Evi'ne kadar eşlik etti.

KCNA'nın haberinde ziyaretin, Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu arasındaki dostane ilişkilerin, "uluslararası barış, adalet ve güvenliğin stratejik kalesi", "yeni çok kutuplu dünya düzeninin motoru" haline geldiği kritik bir döneme denk geldiği değerlendirmesi yapıldı.

Rus lider, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Putin ve Kim en son Eylül 2023'te Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde bir araya gelmişti.

Çok kutuplu dünyayı birlikte savunma vurgusu

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ABD ve Avrupa'nın yaptırım baskısı altındaki Rusya'nın Kuzey Kore ile askeri alandaki işbirliğini artırmaya yöneldiği gözleniyor.

Putin, Kuzey Kore'ye varışından önce Rus basınına yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına desteğini takdir ettiklerini belirtti.

Kuzey Kore ve Rusya'nın birbirlerinin çıkarlarını gözeterek Batı'nın, adil çok kutuplu dünyanın kurulmasını engellemeye yönelik hırslarına kararlılıkla karşı koyduğunu vurgulayan Putin, iki ülkenin Batı'nın kontrolünde olmayan ticaret ve ödeme sistemleri geliştireceğini, ülkelere yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkacaklarını ifade etti.

Kuzey Kore'den Rusya'ya askeri destek iddiası

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'da Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere top, füze ve diğer askeri donanım sağladığını, bunun karşılığında Moskova'dan kilit bazı yardımlar ve askeri teknoloji transferi sağladığını iddia ediyor.

Moskova yönetimi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edecek bu türden silah ve teknoloji transferlerinin yapıldığını kabul etmiyor.

Rusya, martta BM'nin Kuzey Kore'nin nükleer programının denetlenmesine yönelik bir önerisini Güvenlik Konseyinde reddetmişti.

ABD ve Güney Kore'den ziyarete tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin, "Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşını sürdürmek üzere ihtiyacı olanı alabilmek için nasıl çaresizce diğer ülkelerle ilişkisini geliştirme ve güçlendirme arayışında olduğunu gözler önüne serdiği" yorumunu yaptı.

Blinken, "Kuzey Kore, Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere ciddi mühimmat ve silahlar sağlıyor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg de Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına olası desteğinden endişe duyduklarını kaydetti.

Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soosuk ise Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edecek ve bölgede barışa ve istikrara zarar verecek yönde gelişmemesi gerektiği konusunda Moskova yönetimini uyardıklarını bildirdi.