19 Haziran 'Juneteenth' nedir?

Juneteenth, İngilizce haziran ve on dokuz kelimelerinden türetildi.

19 Haziran 1865'te ABD'de köleliğin kaldırıldığı günü ifade ediyor.

Kurtuluş Günü ve Özgürlük Günü adlarıyla da biliniyor. Ancak köleliğin son bulduğu bu tarihin özel bir gün olarak ilanı bile kolay ve bir anda olmadı. 2021 yılına kadar eyaletten eyalete farklılık söz konusuydu.

İlk bayram ilan eden 1980 yılında Teksas'tı. 2002 yılına kadar sadece 7 eyalet 2019'da kadar pek çok eyalet benzer adımı attı.

Floyd'un ölümü tetikledi

Georg Floyd'un 2020'de Minneapolis'te beyaz bir polis tarafından öldürülmesi dönüm noktası oldu.

ABD’nin dört bir yanında ırkçılık karşıtı protestolar başladı.

Black Lives Matter yani Siyah Hayatlar Değerlidir hareketi ivme kazandı. Tüm bunlar köleliğin kaldırılmasının kutlandığı JuneTeenth'in ulusal olarak tanınması için çabaları artırdı.

160 yıl sonra resmi bayram ilan edildi

2021 yılında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi yasa tasarısını kabul etti. Tasarı 17 Nisan 2021 tarihinde Başkan Joe Biden'ın imzasıyla resmî statüye erişti.

ABD'de 19 Temmuz Ulusal Bağımsızlık Günü ilan edildi.

Juneteenth nihayet 160 yıl sonra federal bir bayram oldu.

Junteenth ABD'nin 11'inci federal tatili ve Martin Luther King Günü'nden bu yana kabul edilmiş son federal tatil oldu. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.